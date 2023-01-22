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Морозы превратят Украину в "каток": синоптик предупредил об атаке мощного Сибирского антициклона

22 января 2023, 02:30
Температура воздуха снизится, особенно в восточных и северных областях, предупредил Игорь Кибальчич.
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/ 1zoom.ru

После аномального потепления в Украине синоптические процессы начинают постепенно меняться и уже в ближайшее время более ощутимо начнёт сказываться влияние юго-западной периферии обширного Сибирского антициклона.

Это спровоцирует поступление в Украину более прохладного и сухого воздуха с востока, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Он предупредил, что на фоне повышения атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха немного снизится, особенно в восточных и северных областях, однако всё ещё будет оставаться выше климатической нормы. В южной половине и на Закарпатье пока что изменений в температурном режиме не предвидится.

По прогнозу синоптика, в воскресенье осадков в Украине не предвидится за исключением западных областей, где в дневное время местами пройдёт небольшой дождь. На дорогах западных областей местами гололедица. Температура воздуха в ночное время составит -1…+4 °С, в восточной половине -4…+1 °С, в Крыму и Одесской области +2…+7 °С. Днём воздух прогреется до +2…+7 °С, в Крыму и Одесской области до +8…+13 °С.

Морозы превратят Украину в
/ meteoprog.com

Ранее сообщалось, что погода в Украине будет меняться, ожидаются "весенние" показатели. Есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, рассказала синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины Наталия Птуха.

Она сообщила, что стоит ожидать в ближайшее время плюсовых значений температуры. "То есть, снова возвращаемся к плюсам, и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента".

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