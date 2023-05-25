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Мощный шторм и грозы налетят на Украину: когда ждать погодной "катастрофы"

Мария Тупик
25 мая 2023, 22:01 обновлено 25 мая, 22:09
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В Киеве и области 26 мая местами кратковременный дождь и гроза. Скорость северного ветра 5-10 м/с.
погода, погода в Украине
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине 26 мая будет дождливой по всей стране. Синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили о сильной грозе.

В Укргидрометцентре отмечают, что ночью местами на юге, центре и востоке пройдет дождь. Днем в Украине кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром на Левобережье местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 11-16 тепла. Днем столбики термометров покажут +21-26. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +5-10, а днем – 13-18 тепла.

видео дня

В Киеве и области 26 мая местами кратковременный дождь и гроза. Скорость северного ветра 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +11-16, а днем воздух прогреется до +21-26. В Киеве ночью столбики термометров покажут +13-15, а днем температура повысится до +24-26.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog

Штормовое предупреждение

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 26 мая. Днем в Украине, кроме большинства северных областей, будут грозы. Обойдет непогода Киевщину, Житомирщину и Черниговщину. Объявлен I уровень опасности.

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Штормовое предупреждение 26 мая
Штормовое предупреждение 26 мая / Укргидрометцентр

Потепление на Земле

Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз-таки на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.

"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды",– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

Также Ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидным уже в 2024-м году. Поэтому, если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

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