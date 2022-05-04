Мощный ветер и заморозки: Украину атакует опасная погода

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в четверг, 5 мая, в большинстве областей ожидается морозной. Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре и заморозках.

"Ночные заморозки 0-3 градуса в ближайшую ночь будут наблюдаться кое-где в северных, западных и центральных областях Украины", - сообщила синоптик.

Сообщается, что в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму ожидается северо-восточный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

В то же время, почти по всей территории Украины будет царить сухая солнечная погода, атмосферное давление будет повышенным. Однако в Приазовье, Крыму и местами в Карпатах пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается низкой: +1+6 градусов на Севере на Западе Украины, и +4 +9 градусов на Юге и Востоке.

"В течение дня четверга столбики термометров поднимутся до +12 +16 градусов, в западных областях и в южной части будут теплее, +15 +19 градусов", - отметила синоптик.

Она добавила, что в Киеве также ожидается похолодание – ночью +3 +5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, днем 5 мая ожидается +13, +14 градусов. Однако осадков в столице не ожидается, погода будет сухой и солнечной.

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