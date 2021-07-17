На Киевщину надвигается гроза

В Киеве ожидается гроза / pixaby

Синоптики предупреждают киевлян и жителей региона об ухудшении погодных условий. В ближайший час ожидается гроза, которая продлится до конца суток, утверждают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В Киеве и Киевской области ближайший час и до конца суток 17 июля гроза",- указано в сообщении.

Также синоптики прогнозируют завтра, 18 июля, грозы на Западе Украины. Местами выпадет град и пройдут шквалы с порывами ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах зожидаются ливни.

Спасатели напомнили ряд правил, которые важно соблюдать во время шквалов и гроз:

плотно закройте окна в помещении, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и не паркуйте рядом с ними автотранспорт;во время грозы отключите электроприборы (они притягивают разряд), отключите телевизор от антенны, не пользуйтесь мобильным телефоном;

на открытых участках следует спуститься как можно ниже, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Напомним, жара в воскресенье, 18 июля, продержится еще на большей части Украины. Столбики термометров зафиксируют рекордные +30+35 градусов. Но на западе ожидается некий спад температуры - +28+32 градуса.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.