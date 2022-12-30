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На Новый год в Украину придет новая "буря": синоптики рассказали о неприятности

30 декабря 2022, 17:39
Новый год 2023 испортит магнитная буря. Синоптики предупредили о "буре".
погода, прогноз погоды
Прогноз погоды / goodfon.ru

Погода в Украине на Новый год будет теплой. Первый день 2023 удивит украинцев высокой температурой воздуха, что будет достигать отметок до +14 градусов.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, 1 января будет значительно теплее, ведь в течение дня будет наблюдаться +7 +12 градусов, в западных регионах до +14 градусов. Между тем, в восточной части страны днем +5 +9 градусов. Существенных осадков не будет, но стоит быть готовыми к порывистому, ранневесеннему ветру с сильными порывами.

"Новый год уже поднимается по лестнице, немного хэкает, потому что лифты не везде работают, спокойный, без страха и паники, уверен в себе, наших людях, ПВО и ВСУ. подумайте о тех, кто особенно унывает в эти дни, найдите для них правильные искренние слова или просто какой-то знак поддержки", - резюмировала синоптик.

карта погоды

Магнитные бури на Новый год

Подпортит теплый Новый год магнитная буря. Как свидетельствуют данные сайта отслеживания космической погоды Spaceweather, магнитная буря будет слабой G1, но ощутимой.

Такие возмущения геомагнитного поля Земли могут провоцировать слабые колебания электросети, немного влиять на работу спутников, вызывают полярные сияния.

Магнитные бури могут быть причиной перепадов настроения, повышенной агрессивности, депрессивных настроений, проблем со здоровьем. В частности они негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе. В этот период у людей может повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений.

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