Украину ждет аномальный Новый год: синоптики показали карту погоды

Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь в Украине.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на праздничных выходных будет аномально теплой. В Украине прогнозируют до +12 градусов 1 января.

По данным сайта ventusky.com в субботу, 31 декабря, в 23:30 в Киеве, Чернигове, Луганске, Полтаве и Николаеве температура воздуха составит +3; в Крыму будет колебаться от +2 до +7 +9.

В то же время, в Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком и Одессе температура воздуха будет составлять +5. В Днепре, Харькове и Сумах температура воздуха составит +1℃.

В Виннице будет +4, в Луцке +7, в Ужгороде +8, во Львове +9, а в Донецке - 0.

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Погода на 1 января в Украине

В воскресенье, 1 января, с 8 часов утра в Киеве и Черновцах ожидается температура воздуха +6; в Харькове, Полтаве, Сумах и Луганске будет ожидаться до +2. В Николаеве Черкассах будет +4℃, а в Виннице, Одессе и Чернигове до +5.

В Ровно, Тернополе, Луцке, Ужгороде ожидается до +8℃, во Львове - до +9℃, в Хмельницком, и Житомире - до +7, в Днепре - до +1, а в Донецке - 0.

В Крыму столбик термометра будет колебаться от +2 до +12.

Ранее синоптик Виталий Постригань предупредил, что погода в Украине накануне Нового года порадует аномальным теплом, а температурный фон будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. Синоптик прогнозирует, что тепло, вызванное атлантической депрессией, задержится надолго.

Также мы сообщали, что завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

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