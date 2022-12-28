Украину ждет невероятный сюрприз 1 января: синоптики удивили прогнозом

Снега в первый день нового 2023 года ждать не приходится. 1 января погода будет напоминать обычный весенний день.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу декабря показывает аномальную температуру. Так, в последние дни 2022 года температура воздуха днем повысится до +9 градусов в некоторых регионах.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что 29 декабря Украина будет в зоне повышенного атмосферного давления, в результате чего осадков почти не предполагается.

Однако небольшой дождь или мокрый снег все же могут частично затронуть отдельные северные районы: Черниговщину, Сумщину и Киевщину.

Температура воздуха в ближайшую ночь опустится до незначительных минусов в некоторых областях, но днем она будет держаться на уровне +3 +7 градусов.

В то же время на юге страны ожидается до +9 градусов, тогда как на северо-востоке и восточных областях будет холоднее всего: от нуля до +3 градусов.

"В Киеве 29 декабря осадки маловероятны. Ночью 0, -2 градуса, днем +1+3 градуса", - добавила синоптик.

И уже ближе к Новому году в Украине будет повышаться температура воздуха, а в начале 2023, 1 января, столбик термометра будет показывать +5 +12 градусов, а в восточной части страны +3 +8 градусов.

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Погода на 1 января

Снега в первый день нового 2023 года ждать не приходится. 1 января погода будет напоминать обычный весенний день.

"В Украине будет теплеть и уже днем 1 января максимальная температура воздуха будет +5....+12 градусов, в восточной части +3 +8 градусов", - рассказала Диденко.

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Ранее синоптик Виталий Постригань предупредил, что погода в Украине накануне Нового года порадует аномальным теплом, а температурный фон будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. Синоптик прогнозирует, что тепло, вызванное атлантической депрессией, задержится надолго.

Также мы сообщали, что завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

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