Вместо мороза и снегопада Украину накроет новая опасность: синоптики назвали дату нашествия

Температура воздуха в течение дня 28 декабря будет колебаться в пределах 0+5, на юге +3 +8 градусов.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет неприятной. Как прогнозируют синоптики, в среду, 28 декабря, в большинстве областей существенных осадков не предполагается, кроме отдельных регионов.

Синоптик Наталка Диденко отметила, что Украину окутают сильные туманы.

"Только в восточных областях, в Полтавской, Сумской областях, в Днепре с районами и на юго-востоке близость атмосферного фронта обусловит небольшой мокрый снег и дождь", - рассказала она.

Но и там, как отмечает синоптик, уже днем все же будет больше просто плотной облачности, чем каких-либо существенных осадков.

"Влажная погода будет сопровождаться завтра порывистым ветром западного направления, который будет иногда достигать значений сильного", - добавила Диденко.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0+5, на юге +3 +8 градусов.

Как отметила Диденко, в столице 28 декабря существенные осадки маловероятны.

"Западный ветер ожидается порывистым, временами до сильного! Ночью в столице около нуля, завтра днем +1…+3 градуса", – констатировала она.

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Когда в Украину придет трескучий мороз и снегопад

Погода в начале января в Украине будет плюсовой. Местами температура прогреется до +9-10 градусов.

Как отмечает народный синоптик Станистав Щедрин, уже во второй половине января зима вступит в свои права и принесет в Украину значительное похолодание и снегопады.

Температура будет постепенно снижаться, пока не дойдет до -15 градусов в конце января.

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Ранее синоптик Виталий Постригань предупредил, что погода в Украине накануне Нового года порадует аномальным теплом, а температурный фон будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. Синоптик прогнозирует, что тепло, вызванное атлантической депрессией, задержится надолго.

Также мы сообщали, что завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

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