На Пасху ударят заморозки: синоптики предупредили об опасных явлениях

Погода в Україні / pixabay

Погода в Украине 24 апреля на Пасху будет опасной.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Сообщается, что в западных областях Украины завтра ожидаются заморозки на грунте и порывы ветра.

"Отмечается, что 24 апреля ночью и утром в западных областях Украины на поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Днем в Закарпатской области и Карпатах порывы ветра 15-20 метров в секунду. Уровень опасности - желтый.

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