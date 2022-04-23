На Пасху ударят заморозки: синоптики предупредили об опасных явлениях

Сообщается, что в западных областях Украины завтра ожидаются заморозки на грунте и порывы ветра.
Погода в Украине 24 апреля на Пасху будет опасной.
Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Сообщается, что в западных областях Украины завтра ожидаются заморозки на грунте и порывы ветра.
"Отмечается, что 24 апреля ночью и утром в западных областях Украины на поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.
Днем в Закарпатской области и Карпатах порывы ветра 15-20 метров в секунду. Уровень опасности - желтый.
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Автор: Маша Тупченко