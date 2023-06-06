На Украину надвигается шторм: какие регионы будут в плену мощных ливней

Температура ночью будет варьироваться в пределах от 11 до 16 градусов тепла.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине 7 июня будет неприятной в нескольких регионах. Среда отметится осадками и раскатами грома.

В Укргидрометцентре отмечают, что западную часть страны накроют мощные дожди, а в течение дня атмосферный фронт направится в сторону северных регионов, а также Винницу.

Температура ночью будет варьироваться в пределах от 11 до 16 градусов тепла. В северо-восточной части Украины столбики термометров опустятся даже до 8 градусов.

Днем обстановка изменится и воздух прогреется до по-настоящему летних +27 градусов. В западные области обжигающее тепло придет постепенно, а в среду синоптики обещают лишь до +23 градусов днем.

В целом погода 7 июня в Украине окажется довольно облачной, особенно на западном направлении, где пройдут дожди.

Под осадками окажутся такие области:

Ужгородская;

Львовская;

Тернопольская;

Волынская;

Ивано-Франковская;

Хмельницкая;

Ровенская.

В Киеве будет более благоприятная погода. Столицу осадки не побеспокоят, хотя небольшая облачность с утра и прогнозируется.

Карта погоды / meteoprog.com

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