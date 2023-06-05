Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"

Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркой и дождливой. Как сообщают синоптики, в некоторых регионах Украины ожидаются мощные грозы. Столбики термометров поднимутся до +24 – 26 градусов.
По данным Укргидрометцентра, кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях: Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой. В северных областях не ожидается осадков.
На востоке днем ожидается от +20 до +24 градусов.
Теплее всего будет в северных, южных и центральных регионах: от +23 до +26 градусов.
В Киеве 6 июня ожидается теплая погода. Столбики термометров днем поднимутся до +26 градусов.
Синоптики прогнозируют переменную облачность и без существенных осадков.
Погода на лето 2023
Метеоролог Вазира Мартазинова не исключает, что в начале июня в Украине возможно похолодание. Она прогнозирует начало настоящего лета со второй половины июня.
Также о жарком лете предупреждает народный синоптик Владимир Деркач. Он прогнозирует новые температурные рекорды.
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