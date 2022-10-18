На Украину налетит мощный снежный циклон: синоптики предупредили о приходе морозов

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине резко испортится с 19 октября. Бабье лето, которого так долго ждали украинцы, подходит к концу.

Как прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин, вскоре вернется настоящая осенняя погода с дождями, порывистым ветром и даже мокрым снегом.

"С завтрашнего дня, 19 октября, до 24-25 октября в Украину посетит циклон и его атмосферные фронты, которые обусловят осадки в виде дождя и мокрого снега по всей стране, за исключением южных регионов", - говорит он.

Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега, порывистый ветер и значительное похолодание до -5 ночью и до +6 градусов днем.

"В южной части нашей страны снега пока не ждем, а вот на дожди природа будет щедрой", - добавил синоптик.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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