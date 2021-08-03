На Украину налетит ураган и накроет холодными ливнями: где ждать опасной погоды

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине 4 августа резко испортится. По прогнозу синоптиков в некоторых регионах будет похолодание, грозы, вероятность града и шквалов.

"4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

Прохладнее всего в среду будет в западных областях, +22 +25 градусов, на востоке и юге тоже температура немного снизится - от +29 до +31, на остальной территории +25 +27 градусов.

Грозы вероятны на территории Правобережья, но наихудшая погодная ситуация в западных областях, Винницкой и Житомирской областях.

В Киеве 4 августа тоже вероятный дождь, гроза, температура +25 +27 днем, ночью довольно прохладно, +14 +16.

Реклама

В Киеве до конца недели ожидается много осадков, температура +25+28, а в середине следующей недели похолодание до +22 +25 градусов.

Читайте такжеПриметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.