Украину накроет мощный шторм: какие регионы в опасности

Непогода затронет большинство областей Украины, предупредили спасатели.
Во вторник, 3 авгутса, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления, в частности грозы, град и шквалы.
Сообщение об опасных метеорологических явлениях появилось на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Непогода затронет большинство областей Украины, предупредили спасатели.
"3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что в этой связи в Украине объявлен I уровень опасности.
Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.
"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.