Украину накроет мощный шторм: какие регионы в опасности

В Украине объявили штормовое предупреждение / pixabay

Во вторник, 3 авгутса, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления, в частности грозы, град и шквалы.

Сообщение об опасных метеорологических явлениях появилось на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Непогода затронет большинство областей Украины, предупредили спасатели.

"3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

/ Укргидрометцентр

В сообщении подчеркивается, что в этой связи в Украине объявлен I уровень опасности.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.