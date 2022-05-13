Над Украиной сгущаются тучи: почти всю страну накроют проливные дожди

Почти всю страну накроют проливные дожди / УНИАН

Погода в Украине 13 мая ожидаются дождливой, а в Карпатах пройдут сильные дожди с грозами.

Синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале составила прогноз на пятницу.

"Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях Украины. Завтра днем осадки появятся в Карпатах. В горах дожди с грозами будут сильными - осторожно, кто там живет, добровольно или вынужденно находится. Эти карпатские дожди с грозами еще затронут прикарпатский регион. Также днем местами небольшие дожди, локальные, пройдут в южной части, а также на Донетчине и Луганщине", - рассказала синоптик.

По ее словам, 13 мая, температура воздуха в Украине снизится: в течение дня пятницы ожидается в большинстве областей Украины +19...+24 градуса, в южной части, кроме Запорожья и Крыма, до +25...+28 градусов.

Читайте такжеГрозы, прохлада и даже мороз: синоптик рассказал о погоде в Украине на "майские"Ветер, по прогнозу Натальи Диденко, будет порывистым. Порывы до 15-18 метров в секунду будут наблюдаться завтра на востоке и северо-востоке Украины.

Погода в Киеве

В столице 13 мая осадки маловероятны, говорит синоптик. Ветер перейдет на северо-западный, будет порывистым. Температура воздуха снизится - в течение дня пятницы в Киеве ожидается около +20 градусов.

Как сообщал Главред, летом в Киеве прогнозируется настоящая жара. Синоптики предупреждают, что жителям столицы стоит готовиться к экстремальным температурам. Согласно прогнозу, в начале лета не стоит ожидать резкого скачка температуры.

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