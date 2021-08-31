Накроет засуха, ударят ранние заморозки: украинцам рассказали, какой будет погода осенью

Метеорологи дали прогноз на осень / 1zoom.ru

В центральной Европе, а также в Украине конец сентября, октябрь и начало ноября будут отличаться очень сухой погодой.

По данным Мирового метеорологического центра в Рединге (Великобритания), это вызвано будет установлением мощного Азорского антициклона, который может удерживать свои позиции длительное время, сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты подчеркнули, что наибольшую опасность при такой синоптической ситуации будут представлять ранние заморозки.

Метеорологи предупредили о том, что в сентябре возможны периоды очень теплой погоды (даже так называемые "волны тепла"), а ноябрь также может быть достаточно теплым, с температурами выше многолетней нормы.

По данным метеорологов, в Средиземноморье возможна очень жаркая и сухая осень.

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"А вот во Франции, Исландии и на юге Великобритании нынешняя осень подпадает под описание "нейтральная" - то есть, осенью 2021 года не ожидается каких - то существенных аномалий температуры или осадков по сравнению с очаговыми многолетними данными", - резюмировали эксперты Мирового метеорологического центра.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.