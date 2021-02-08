Неделя началась с метелей, дождей и гололеда: каким регионам Украины не повезло больше всего

В некоторых регионах выпало до 15 см снега. Прогноз погоды говорит, что сегодня днем осадки продолжатся.
Неделя в Украине началась с погодных неприятностей: ночью часть страны завалило снегом, часть – залило дождем и заморозило. Днем ситуация не улучшиться, так как синоптик прогнозирует снег, метель, дожди, гололед и налипание мокрого снега.
В пресс-службе Укравтодора сообщили, что по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, снег умеренной интенсивности идет в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях. В течение ночи в этих регионах выпало от 3 до 15 см снега.
Небольшой снег наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях.
В Николаевской области идет снег с дождем. При этом температура минусовая, поэтому сразу образуется гололедица.
Средняя температура воздуха на большей части территории страны составляет от -7 до -13 градусов, в Черниговской и Сумской – от -12 до -18 градусов, в Одесской области - от 10 градусов мороза до 4 градусов тепла.
Состояние покрытия на автомобильных дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в южных областях местами гололедица. Проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, проезжую часть и обочины расчищают от снега.
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Погода на сегодня
Синоптик Укргидрометцентра спрогнозировал на 8 февраля снег и метель в западных, северных и местами в центральных регионах.
В южных областях, в Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, на Закарпатье - дождь.
Температура воздуха в северной части страны будет колебаться от 11 до 16 градусов мороза, на Сумщине и Черниговщине днем - от -5 до -10 градусов. На остальной территории 2-7 градусов мороза, в южных областях и на Прикарпатье – от 2 до 7 градусов тепла, на юге Одесской области – от 6 до 11 градусов выше нуля.
На дорогах страны гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывистый - 15-20 м /с.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Ранее украинцев уж предупредили о возвращении лютых морозов и снегопадов.
- Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала возвращение суровых морозов до -25 градусов.
- Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
- Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.