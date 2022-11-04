Обогреватели доставать рано: синоптик рассказала о погоде до конца осени

За последние годы снег в ноябре выпадает не всегда и этот год не станет исключением.
Ноябрь в Украине будет удивлять погодой. Согласно прогнозу синоптика Натальи Голеня, начало месяца будет достаточно теплым, лишь во второй половине месяца ожидается похолодание, однако оно будет несильным.
Начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра в комментарии РБК-Украина рассказала, что прогнозы говорят о том, что ноябрь-2022 в Украине будет теплым.
"Первая декада будет достаточно теплой. Теплый ноябрь - это уже не странность", - подчеркнула она.
Синоптик отметила, что возможное похолодание ожидается во второй половине ноября. Ночью будет "минус", а днем температура ожидается в пределах 0...+5, что является нормой для этого периода.
Сильного же похолодания и образования снежного покрова ждать не стоит. Наталья Голеня отметила, что за последние годы снег в ноябре выпадает не всегда.
"Как в этом году будет - пока непонятно", - сказала она.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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