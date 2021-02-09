Огромные пробки и очереди на остановках: что происходит в Киеве после 30-часового снегопада

Киев засыпало снегом / Фото kyivcity.gov.ua

Столицу Украины продолжает засыпать снегом. По состоянию на восемь часов утра вторника, 9 февраля, осадки с разной интенсивностью продолжаются уже более 30 часов. Минувшей ночью снегопад был особенно интенсивным. К обильным осадкам добавились ветер и метель.

Столичные власти отчитываются, что в течение ночи на улицах города работали 459 единиц спецтехники и 39 бригад по ручной уборке снега, передает пресс-служба КМДА. В Киевавтодоре уточнили, что магистральные улицы чистили колонны спецтехники. Так как осадки не прекращаются, расчищенные дороги и тротуары снова быстро засыпает снегом.

Столичные коммунальщики расчищали снег всю ночь / Фото kyivcity.gov.ua

Утром во вторник из-за погодных условий город сковали пробки. Киевляне жалуются на перебои с общественным транспортом. На остановках образовались огромные очереди из пассажиров, которые не могут уехать.

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По прогнозам, снегопад в Киеве продолжится и в среду, 10 февраля. Киевлян попросили не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог.

Отметим, в связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничен. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения обещают сообщить отдельно. На подъездах к городу образовалась огромная пробка из фур.

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