Огромные пробки и очереди на остановках: что происходит в Киеве после 30-часового снегопада

Снегопад в Киеве продолжится и завтра, 10 февраля. Киевлян попросили не использовать собственные авто, а также не оставлять машины на обочинах.
Столицу Украины продолжает засыпать снегом. По состоянию на восемь часов утра вторника, 9 февраля, осадки с разной интенсивностью продолжаются уже более 30 часов. Минувшей ночью снегопад был особенно интенсивным. К обильным осадкам добавились ветер и метель.
Столичные власти отчитываются, что в течение ночи на улицах города работали 459 единиц спецтехники и 39 бригад по ручной уборке снега, передает пресс-служба КМДА. В Киевавтодоре уточнили, что магистральные улицы чистили колонны спецтехники. Так как осадки не прекращаются, расчищенные дороги и тротуары снова быстро засыпает снегом.
Утром во вторник из-за погодных условий город сковали пробки. Киевляне жалуются на перебои с общественным транспортом. На остановках образовались огромные очереди из пассажиров, которые не могут уехать.
По прогнозам, снегопад в Киеве продолжится и в среду, 10 февраля. Киевлян попросили не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог.
Отметим, в связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничен. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения обещают сообщить отдельно. На подъездах к городу образовалась огромная пробка из фур.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны.
- В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелей, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
- Сегодня, 9 февраля, погода в Украине снова будет снова снежной. В Харьковской и северных областях синоптик предупредил о метелях при температуре воздуха днем от 0 до -5 градусов.
- В центральных регионах ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед при температуре воздуха днем 0 + 5 ° С (первый уровень опасности - желтый).
- На Закарпатье и юге - мокрый снег и дождь при температуре воздуха днем от +6 до +11 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
- В связи с тем, что в столице Украины 9 февраля ожидается непогода, школьникам рекомендовали остаться дома.