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Киев замерз в пробках: как объехать тянучку

9 февраля 2021, 09:06
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Google-maps показывает, что большие пробки скопились во всех районах столицы.

В Киев пробки пришли надолго - как объехать
В Киев пробки пришли надолго - как объехать / УНИАН

Снежная буря в Украине сковала движение не только на дорогах областного значений – пробки в Киеве 9 февраля тоже не дают водителям спокойно добраться до места назначения.

Google-maps показывает, что большие пробки скопились во всех районах столицы. В то же время общественный транспорт ездит по графику. Маршруток и троллейбусов и на дорогах хватает.

Пробки – Центр

Тянучка в обе стороны наблюдается на улицах Черновола, Сечевых стрельцов, Глыбочицкая и по бульвару Шевченко.

Пробки – Центр

Пробки – Левый берег

Полностью встал мост Патона. Движение на Дарницком и Южном мостах, а также по Харьковскому шоссе тянется очень медленно. Еще хуже дела обстоят на проспекте Бажана.

Пробки – Левый берег

Пробки – Троещина

Заторы наблюдаются на улицах де Бальзака и Маяковского. Движение по проспекту Шухевича и Северному мосту тянется очень медленно.

Пробки – Троещина

Пробки – Правый берег

Тянучка образовалась на проспекте Лобановского. Тяжело проехать на Севастопольской площади, так как стоят:

  • Воздухофлотский проспект,
  • Чоколовский проспект,
  • улица Народного Ополчения.
Пробки – Правый берег

Пробки – Академгородок

Крайне медленно движется поток транспорта по проспекту Победы, начиная от станции метро Житомирская. Также тяжело выехать из Академгородка.

А жителям Софиевской и Петропавловской Борщаговки, соответственно, также тяжело въехать в город. Практически стоит Окружная дорога. Затруднено движение по бульварам Курбаса и Гузара.

Пробки – Академгородок
Пробки – Софиевская и Петропавловская Борщаговка

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