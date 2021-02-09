Киев замерз в пробках: как объехать тянучку

Google-maps показывает, что большие пробки скопились во всех районах столицы.
Снежная буря в Украине сковала движение не только на дорогах областного значений – пробки в Киеве 9 февраля тоже не дают водителям спокойно добраться до места назначения.
Google-maps показывает, что большие пробки скопились во всех районах столицы. В то же время общественный транспорт ездит по графику. Маршруток и троллейбусов и на дорогах хватает.
Пробки – Центр
Тянучка в обе стороны наблюдается на улицах Черновола, Сечевых стрельцов, Глыбочицкая и по бульвару Шевченко.
Пробки – Левый берег
Полностью встал мост Патона. Движение на Дарницком и Южном мостах, а также по Харьковскому шоссе тянется очень медленно. Еще хуже дела обстоят на проспекте Бажана.
Пробки – Троещина
Заторы наблюдаются на улицах де Бальзака и Маяковского. Движение по проспекту Шухевича и Северному мосту тянется очень медленно.
Пробки – Правый берег
Тянучка образовалась на проспекте Лобановского. Тяжело проехать на Севастопольской площади, так как стоят:
- Воздухофлотский проспект,
- Чоколовский проспект,
- улица Народного Ополчения.
Пробки – Академгородок
Крайне медленно движется поток транспорта по проспекту Победы, начиная от станции метро Житомирская. Также тяжело выехать из Академгородка.
А жителям Софиевской и Петропавловской Борщаговки, соответственно, также тяжело въехать в город. Практически стоит Окружная дорога. Затруднено движение по бульварам Курбаса и Гузара.
Новости Киева и Украины
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