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Из-за аварии у Киево-Печерской лавры более 80 домов остались без тепла и горячей воды

8 февраля 2021, 15:24

В столице авария произошла на ул. Лаврской, ее ликвидируют.

В столице из-за аварии у Лавры без тепла остались десятки жилых домов
В Киеве из-за аварии у Лавры без тепла остались десятки жилых домов / Скриншот с kyivcity.gov.ua

В ночь на понедельник, 8 февраля, в Киеве возле Киево-Печерской лавры нашли повреждение трубопровода, начались ремонтные работы, без отопления и горячей воды остались 86 жилых домов.

Авария произошла по адресу ул. Лаврская, 13, ремонтные работы планируют завершить до конца сегодняшнего дня, говорится на сайте Киевской городской госадминистрации.

В КГГА добавили, что поврежденный трубопровод ввели в эксплуатацию еще 34 года назад – в 1987-м.

Напомним, в Киеве у 80% тепловых сетей уже истек нормативный срок эксплуатации, их необходимо заменить. Аварии на трубопроводах в Киеве – нередкостное явление.

Самое неприятное то, что после сегодняшней аварии люди остались без отопления и горячей воды во время неблагоприятной погоды – в столице идет снег, а по сведениям Укргидрометцентра, минимальная температура днем может составить -9 градусов.

новости Киева КГГА
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