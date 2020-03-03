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Прорвало теплотрассу: в Киеве с моста Патона льется кипяток

3 марта 2020, 17:27

Повреждение трубопровода локализовали.

С моста в реку льется кипяток / Фото: скриншот

В Киеве на мосту Патона случился прорыв магистрального трубопровода, и горячая вода начала бить фонтаном, стекая водопадом в реку Днепр.

"На мосту им.Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Уточняется, что Киевтеплоэнерго оперативно локализовало повреждения трубопровода. Ремонтные работы обещают завершить до 4 марта. Временно без централизованного отопления и горячего водоснабжения будут 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Движение транспорта по мосту останавливать или ограничивать не будут.

Данный трубопровод на столичном мосту Патона был введен в эксплуатацию в 1962. Его диаметр составляет 600 мм.

Напомним, столичные коммунальщики завершили ликвидацию повреждения магистрального трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, из-за прорыва которого случилось подтопление первого и подвального этажей здания торгового центра.

Как сообщал Главред, в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть в результате чего произошел подмыв асфальта. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта по улице Антоновича было частично ограничено.

новости Киева мост Патона прорыв трубы новости Украины КГГА
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