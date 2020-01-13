Хлынула горячая вода: в Киеве затопило огромный торговый центр – фото

ТРЦ Ocean Plaza затопило горячей водой / Фото: Евгений Опанасенко

В Голосевском районе Киева затопило горячей водой крупный ТРЦ Ocean Plaza.

По информации Киев оперативный в Facebook, в торговый комплекс хлынула горячая вода. Причину ЧП пока не сообщают.

ТРЦ Ocean Plaza затопило горячей водой / Фото: Евгений Опанасенко

ТРЦ Ocean Plaza затопило горячей водой / Фото: Евгений Опанасенко

ТРЦ Ocean Plaza затопило горячей водой / Фото: Евгений Опанасенко

ТРЦ Ocean Plaza затопило горячей водой / Фото: Евгений Опанасенко

ТРЦ Ocean Plaza затопило горячей водой / Фото: Евгений Опанасенко

В видеоролике показано, как в здании ТЦ полностью затоплена мебель и магазины. Людей оперативно начали эвакуировать. Отметим, что очевидцы сообщают, что движение возле ТЦ затруднено, возле него клубится дым и пар, люди шокированы произошедшим. Также кипятком залит весь паркинг.

В паблике Клуб Коренного киевлянина Елена Сердюк-Слушаенко рассказала подробности потопа:

"Оригинально мог для меня сегодня окончиться Старый Новый год. Имела все шансы свариться в кипятке в лифте. Фильмы катастроф отдыхают. Прорвало магистральный трубопровод горячего водоснабжения, потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже "Океан Плазы" и водопадами хлынули прямо в обувный отдел. Девушка продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но т.к. она кричала от боли, то ноги скорее всего пострадали. Охрана выглядела растерянной, люди сами убегали от наступающих потоков воды. Я упрашивала ребят с рациями чтобы поскорее заблокировали лифты т.к. сама минуту назад на одном из них поднималась. Ну, один при мне отключили с помощью перевернутой урны, об остальных не знаю... До "Ашана" в тот момент вода еще не добралась, но это дело времени. Никто не спешил обесточивать помещения, в общем, не дай Бог в нашем государстве Ч.П", - написала девушка.

Ранее в Киеве водитель плачевно подрифтовал на парковке ТРЦ.

Также Главред писал, что в Киеве горел ТРЦ, люди в панике бежали из здания.