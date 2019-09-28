"Пешеходы подлетели на метр": в Киеве водитель плачевно подрифтовал на парковке ТРЦ

В Киеве водитель на Volkswagen дрифтовал на парковке ТРЦ и сбил пешеходов / kiev.informator.ua

В ночь на субботу, 28 сентября, в Киеве на парковке одного из торгово-развлекательных центров водитель на Volkswagen принял участие в дрифте, но не справился с управлением, повредил два других авто и сбил двух пешеходов - мужчину и женщину.

Инцидент произошел на парковке ТРЦ Lavina - там по ночам собираются любители дрифта, пострадали не только пешеходы, но и горе-водитель, пишет Информатор со ссылкой на слова очевидцев.

Издание узнало, что после того, как Volkswagen сбил пешеходов, они подлетели вверх на метр, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

"… (к любителям дрифта - Ред. ) решил присоединиться парень на Volkswagen, но отправлять в занос автомобиль не как все, на пустой территории, а среди других автомобилей и пешеходов. Результат таких гонок плачевный…", - отмечается в материале.

По предварительным данным, после ДТП водителю Volkswagen нанесли травмы разъяренные люди. Кроме того, очевидцы утверждают, что злоумышленник был сильно пьян, а на вид ему меньше 18-ти.

Фото, на которых запечатлены последствия ДТП на парковке ТРЦ Lavina

Видео, на котором запечатлены последствия ДТП на парковке ТРЦ Lavina Ранее сообщалось, что под Киевом - в городе Бровары - сотрудник Нацполиции за рулем авто не справился с управлением и влетел в остановку. В результате ДТП погибла женщина, есть пострадавшие.