В Киеве горел ТРЦ: люди в панике бежали из здания

13 августа 2019, 15:03

Возгорание возникло в торговом центре Квадрат на Борщаговке.

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Пожар в Квадрате потушили за несколько минут / Информатор

В торговом центре Квадрат на столичной Борщаговке 13 агуста произошел пожар. И хотя обошлось без жертв и пострадавших, возгорание вызвало немало паники как у работников ТРЦ, так и у посетителей. 

Инцидент произошел около 11:30 во вторник в ТЦ, который находится на улице Гната Юры, 20. В задании загорелось подвальное помещение, пишет Информатор.  Дым распространился по всему зданию. Изначально была информация о том, что горели супермаркет Сильпо или Пузата хата, но позже выяснилось, что посетители просто увидели дым, который распространился по вентиляции из подвального помещения.

Спасатели говорят, что локализовали возгорание за три минуты. Всех посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. 

На месте работали сотрудники полиции, спасатели и медики.  Детали и причина пожара выясняются.

  • Возгорание в ТЦ возникло 13 августа Фото Информатор
  • Пожарные прибыли на место проишествия Фото Информатор
  • Возгорание потушили за несколько минут Фото Информатор
  • Обошлось без пострадавших Фото Информатор
  • Людей из ТЦ эвакуировали Фото Информатор
  • Людей напугал дым Информатор
  • Сумма ущерба устанавливается Фото Информатор
  • Пожар на Борщаговке Фото Информатор
  • Пожар на Борщаговке Фото Информатор

Напомним, ранее в Никополе Днепропетровской области злоумышленники устроили пожар в храме Православной церкви Украины им. Петра Калнышевского, который построили три года назад в честь местных жителей, погибших на Донбассе.

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Киев пожар ТРЦ новости Украины
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