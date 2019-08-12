Трагедия в США: в детсаду при пожаре погибли 5 детей, жуткие кадры

Владелица детского сада оказалась на больничной койке.
В воскресенье, 11 августа, в США произошла страшная трагедия, в результате которой погибли дети.
По информации, в американском штате Пенсильвания сгорел детский сад, в результате чего пятеро детей погибли.
Владелица детского сада оказалась на больничной койке. Кроме того, пострадал местный житель, проживающий по соседству.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Стало известно, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет.
Читайте также"ЧП на свалке": под Николаевом трагически погиб ребенокНапомним, ранее в Египте произошел взрыв у института рака, 19 человек погибли, более 30 оказались в больнице. По предварительной версии, при столкновении автомобилей взорвался кислородный баллон, после чего вспыхнул сильный пожар.
Также стало известно, сдетонировавший кислородный баллон находился в автомобиле одного из сотрудников института. Причиной взрыва стало ДТП.