Трагедия в США: в детсаду при пожаре погибли 5 детей, жуткие кадры

В воскресенье, 11 августа, в США произошла страшная трагедия, в результате которой погибли дети.

По информации, в американском штате Пенсильвания сгорел детский сад, в результате чего пятеро детей погибли.

Владелица детского сада оказалась на больничной койке. Кроме того, пострадал местный житель, проживающий по соседству.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Стало известно, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет.

Читайте также"ЧП на свалке": под Николаевом трагически погиб ребенокНапомним, ранее в Египте произошел взрыв у института рака, 19 человек погибли, более 30 оказались в больнице. По предварительной версии, при столкновении автомобилей взорвался кислородный баллон, после чего вспыхнул сильный пожар.

Также стало известно, сдетонировавший кислородный баллон находился в автомобиле одного из сотрудников института. Причиной взрыва стало ДТП.