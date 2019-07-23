Пожар в детском лагере в России: погибли трое детей

В результате пожара в детском лагере в РФ погибли три девочки / khabkrai.ru

Во вторник, 23 июля, в Солнечном районе Хабаровского края Российской Федерации произошел пожар в загородном детском оздоровительном лагере — дети жили в палаточном городке.

В РФ горел палаточный городок, который находился на территории горнолыжного комплекса Холдоми, сначала погибла одна девочка, 2008 года рождения, а три человека попали в больницу, сообщили в Следственном комитете РФ по Хабаровскому краю.

Пострадавшие попали в реанимацию больницы поселка Солнечный, позже двое из них скончались, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.

"Две девочки скончались, в реанимации остался один мальчик", — узнало агентство.

По факту смертельного пожара в Хабаровском крае начато дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса России.Ранее сообщалось, что в захваченном Россией Крыму в Евпатории в результате отравления в оздоровительном лагере Лучистый в больницу попали 54 человека. В лагере отравились 49 детей и пятеро вожатых, они попали в Евпаторийскую горбольницу.