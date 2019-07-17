Стали известны подробности отравления детей в крымском лагере

В лагере в Крыму отравились и попали в больницу более 50 человек / rfdeti.ru

В захваченном Россией Крыму в Евпатории в результате отравления в оздоровительном лагере Лучистый в больницу попали 54 человека.

В лагере отравились 49 детей и пятеро вожатых, они находятся в Евпаторийской горбольнице, пишет ТАСС со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения" Крыма.

По данным псевдоведомства, жизни пациентов ничего не грозит, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Евпатории 16 июля из лагеря Лучистый госпитализировали 34 детей с симптомами отравления, трое из них — попали в реанимацию. Всего в лагере находились около 700 детей. После инцидента Лучистый продолжал работать в штатном режиме.