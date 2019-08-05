В Египте произошел взрыв у института рака: 19 трупов - фото, видео

В ночь на 5 августа шокирующая трагедия произошла в центре столицы Египта. В районе площади Тахрир в Каире прогремел мощнейший взрыв, 19 человек погибли, более 30 оказались в больнице.

По информации, взрыв произошел на территории Национального института рака.

Сообщается, что здание из-за взрыв сильно разрушено.

По предварительной версии, при столкновении автомобилей взорвался кислородный баллон, после чего вспыхнул сильный пожар, передает издание Aljazeera.

Также стало известно, сдетонировавший кислородный баллон находился в автомобиле одного из сотрудников института. Причиной взрыва стало ДТП.

أجهزة الأمن في القاهرة تلقت اخطارا بسماع دوي انفجار في وسط القاهرة ..

ومصادر تؤكد أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل ..

وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى. فوق 20 سيارة اسعاف عدت جنبنا واحنا ماشين? pic.twitter.com/tlA8TAI4hc — ?yoshi?Ⓜ️ (@yoshi2225) 4 серпня 2019 р.

Отметим, копы пока не сообщают о причинах взрыва.

Также стало известно, что генеральный прокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей.

فيديو متداول من أمام #معهد_الأورام pic.twitter.com/jRbentQzs5 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) 4 серпня 2019 р.

Читайте такжеВ центре Киев прогремел мощный взрыв с разрушениямиНапомним, ранее сообщалось, в японском городе Киото произошел пожар в здании, в котором находится офис местной известной компании, создающей аниме — Kyoto Animation.

В результате пожара на аниме-студии погибли 24 человека, а 35 — пострадали.

В полиции префектуры Киото сообщили, что пожар мог возникнуть в результате поджога. "Мужчина разлил жидкость и поджег ее", — отметили в ведомстве.