Взрыв на заводе пестицидов в Китае: десятки жертв, более 600 пострадавших

В Китае произошел взрыв на химзаводе, погибли десятки человек / Reuters

В четверг, 21 марта, на востоке Китая произошел взрыв на заводе по производству пестицидов, начался пожар, погибли 47 человек, а более 600 — пострадали.

Взрыв на химзаводе произошел в Яньчэне, огонь в пятницу взяли под контроль, пишет Reuters со ссылкой на данные государственных СМИ Китая.

По сведения агентства, пострадали 640 человек, их доставили в 16 больниц. Десятки пострадавших — 32 человека — получили тяжелые травмы.

После взрыва на химзаводе в здании взрывная волна сбила с ног рабочих, также она разбила окна в жилых домах, сообщает Синьхуа со ссылкой на очевидцев. Свидетели рассказала, что что многие работники выбежали с завода, который был весь в крови после взрыва.