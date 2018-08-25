В Китае при пожаре в отеле погибли 19 человек, опубликованы фото и видео с места трагедии

В Китае в отеле произошел пожар, есть много жертв и пострадавших / Reuters

В субботу, 25 августа, рано утром в китайском городе Харбин (административный центр провинции Хэйлунцзян) в одном из отелей произошел пожар, погибли 19 человек.

Возгорание произошло в гостинице с горячими источниками Beilong Hot Spring Leisure Hotel, его тушили более трех часов, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на данные властей.

"В ходе поисково-спасательной операции пожарные обнаружили 18 погибших и 19 раненых, которые были доставлены в больницу. Один из раненных потом погиб в больнице", — отметило агентство.

Напомним, 12 июля в Китае в уезде городского округа Ибинь Цзянъань (провинция Сычуань) в промышленном парке прогремел взрыв, начался пожар, погибли 19 человек, а 12 — получили травмы.