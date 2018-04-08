В Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Trump Tower, есть жертвы: фото и видео

В Нью-Йорке в результате пожара в небоскребе Trump Tower погиб человек, есть пострадавшие.

Погибший мужчина жил в квартире в небоскребе, передает телеканал CNN со ссылкой на пожарную службу.

В результате пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере пять человек. Кроме того, травмы получили четверо пожарных.

По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.

Напомним, Следком РФ обнародовал первые выводы о пожаре в Кемерово. По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания.