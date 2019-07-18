Огонь охватил офис известной японской аниме-компании, десятки жертв

В Киото произошел пожар в офисе компании Kyoto Animation, много жертв / Reuters

В японском городе Киото произошел пожар в здании, в котором находится офис местной известной компании, создающей аниме — Kyoto Animation.

В результате пожара на аниме-студии погибли 24 человека, а 35 — пострадали, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на чиновников.

По данным собеседников агентства, 10 из пострадавших при возгорании находились в тяжелом состоянии.

В полиции префектуры Киото сообщили AFP, что пожар мог возникнуть в результате поджога. "Мужчина разлил жидкость и поджег ее", — отметили в ведомстве.

Агентство Reuters уже опубликовало фото с места смертельного пожара в Киото.

Напомним, 21 марта на востоке Китая — в Яньчэне — произошел взрыв на заводе по производству пестицидов, начался пожар. В результате взрыва на предприятии погибли 47 человек, а более 600 — пострадали.