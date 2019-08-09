На Днепропетровщине атаковали храм ПЦУ и устроили пожар

В никопольском храме ПЦУ злоумышленники устроили пожар / Скриншот

В Никополе Днепропетровской области злоумышленники устроили пожар в храме Православной церкви Украины им. Петра Калнышевского, который построили три года назад в честь местных жителей, погибших на Донбассе.

Пожар в храме ПЦУ произошел несколько дней назад, говорится в видеообращении благочинного Никополя и района игумена Меркурия (Скороход) в Facebook.

Злоумышленники бросили кирпич в открытую дверь храма, он опрокинул свечи, начался пожар, почти полностью сгорел притвор вместе со стендом, на котором находились фото погибших жителей Никополя, пишет Nikopolnews.

"…несколько дней назад в нашем храме в притворе неизвестные пытались поджечь стенд возле наших воинов-защитников, но в соответствующее время люди были рядом и погасили этот огонь…", - сказал игумен.

Ранее сообщалось, что в захваченном Россией Крыму в Симферополе неизвестные без согласования разобрали крышу храма ПЦУ - Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги.