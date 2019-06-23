"Освободите помещение": в Крыму незаконно разобрали храм ПЦУ

В Симферополе неизвестные без согласования разобрали крышу Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, который сразу после получения томоса присоединился к ПЦУ.

"Строители, которые раннее огородили здание собора, сняли покрытие с крыши, говорят, что якобы делают ремонт. Но из-за этого в потолке храма пошли трещины, он просто может обвалиться", - цитирует ресурс Крым.Реалии архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента.

По словам иерарха, здание было в исправном состоянии и не требовало ремонта. Крышу капитально чинили в 2011 году.

"Тогда я отдал на это 25 тысяч гривен. Все было покрыто оцинкованной жестью, и в некоторых местах шифером", - отметил архиепископ.

Климент вспоминает, что ранее пророссийские власти Крыма требовали освободить помещение собора. Чиновники отправили в администрацию предписание об освобождении храма от прихожан ПЦУ. Не добившись желаемого результата, 18 июня в здании внезапно начали проводить ремонтные работы.

Напомним, архиепископа Климента задержали в Крыму 3 марта. Позже архиепископ рассказал, что был задержан якобы после того, как стало известно о краже из его церкви. Потом оккупанты обвинили его в использовании на рынке возле автовокзала "нецензурной брани".