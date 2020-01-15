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Потоп возле Ocean Plaza в Киеве: масштабную аварию ликвидировали

15 января 2020, 12:43

Аварийные бригады Киевтеплоэнерго работали в круглосуточном режиме.

Коммунальщики демонтировали поврежденный трубопровод / facebook.com/kyivteploenergo

Столичные коммунальщики утром в среду, 15 января, завершили ликвидацию повреждения магистрального трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, из-за прорыва которого случилось подтопление первого и подвального этажей здания торгового центра.

В КП Киевтеплоэнерго сообщили, что с момента обнаружения повреждения вечером 13 января три их аварийные бригады работали в круглосуточном режиме. 

Коммунальщики разрыли место ЧП по ул. Антоновича, 176 и демонтировали поврежденный трубопровод. Кроме того, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части. В то же время дорожники Голосеевского ДЭУ начнут работы по восстановлению асфальтового покрытия на месте аварии.

В Киевтеплоэнерго также сообщили, что в настоящее время проводится работа по установлению размеров возмещения убытков всем пострадавшим из-за аварии. 

  • Авария возле ТРЦ Ocean Plaza facebook.com/kyivteploenergo
  • Авария возле ТРЦ Ocean Plaza facebook.com/kyivteploenergo
  • Авария возле ТРЦ Ocean Plaza facebook.com/kyivteploenergo
  • Авария возле ТРЦ Ocean Plaza facebook.com/kyivteploenergo

Как сообщал Главред, вечером 13 января в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть в результате чего произошел подмыв асфальта. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта по улице Антоновича было частично ограничено.

Позже правоохранители открыли уголовное дело по факту аварии на теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.

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