Мощный прорыв трубы у Ocean Plaza: власти Киева обвинили в фиктивных проверках

В результате происшествия пострадали 10 человек / informator.ua

По факту аварии на теплосети в Голосеевском районе столицы, возле ТРЦ Ocean Plaza начато уголовное производство.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Как подчеркнул на брифинге в Киевен начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин, повреждение тепломагистрали на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.

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В свою очередь депутат Киевсовета Владимир Левин считает, что ЧП возле ТРЦ Ocean Plaza произошло из-за неправильно проведенных гидравлических испытаний.

"Испытание говорит, что должны дать двойное давление в трубы. А в Советском союзе были нормативы еще и по поводу теплоносителя, с которым нужно давать нагрузку… Я считаю и почти уверен, что у нас акты, которые сегодня делаются в Киеве, подписываются по давлению, не попадают в тот норматив, который необходим", - сказал Левин.

По его словам, давление в сетях должно быть строго в соответствии с математическими расчетами, иначе либо не будет горячей воды в кране или тепла в батареях при низком давлении, либо трубы из-за очень сильного давления не выдержат.

"То есть, мы, проводя испытание, занижаем тот норматив, который должен быть, поэтому у нас при 4 градусах температуры, когда нет перепада температур, авария возле Ocean Plaza. Можно сразу сказать, что испытание давления в трубах было проведено неправильно. Пусть прокуратура проверяет эти подписанные документы, и по факту будет видно, что там было нарушение", - заявил Левин.

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По его мнению, аварию спровоцировало усиление давления в трубопроводе, но испытание на это давление проведено не было на самом деле. "Это ЧП произошло потому, что документы якобы есть, но по факту их нет. Потому что мы бы с этой аварией столкнулись летом, когда проводились испытания, и летом ее устраняли", - подчеркнул Левин.

По его данным, ТРЦ Ocean Plaza подключен к сетям с нарушениями.

Напомним, ранее стала известна причина прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza.