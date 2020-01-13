Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza

Главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода заявил что причиной прорыва трубы, который произошел вечером 13 января в Киеве возле Ocean Plaza, стала физическая изношенность сети.

Как сообщил Паливода во время брифинга вечером, 13 января, тепломагистраль в Голосеевском районе столицы строилась еще в 1987 году, хотя аварийной ее не считали, поскольку она прошла летом испытания.

"У входа в "Ашан" стекала вода. Сейчас изучается соответствие строительства, соответствие охранным зонам тепловых сетей... Прорыв был один - на проезжей части, а потом вода просто стекала по склону. Эта магистраль строилась в 1987 году, уже нуждалась в замене", - сказал Паливода.

"Предварительно, физическая изношенность трубы стала причиной повреждения", - заявил главный инженер.

Напомним, вечером 13 января в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть в результате чего произошел подмыв асфальта. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта по улице Антоновича частично ограничено.

Также Главред писал, что в Киеве горел ТРЦ, люди в панике бежали из здания.