Масштабный потоп в Ocean Plaza: информация о пострадавших

Спасатели сообщили, что в результате прорыва трубы с горячей водой возле Ocean Plaza пострадал один человек.

По информации ГСЧС, спасатели вынесли из здания потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Ее передали работникам медицинской службы. Кроме того, спасатели эвакуировали из маршрутного такси четыре пассажира, а также трех граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.

"Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения пять человек", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza возросло количество пострадавших в девяти человек. Об этом передает корреспондент РБК-Украина. В частности, во время оперативного брифинга после аварии теплотрассы представитель Київоблводоканалу сообщил, что у него есть информация о девяти пострадавших.

На место происшествия выехал дежурный подразделение 27-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в городе Киеве. Также на месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.

Напомним, вечером 13 января в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть в результате чего произошел подмыв асфальта. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта по улице Антоновича частично ограничено.

Также Главред писал, что в Киеве горел ТРЦ, люди в панике бежали из здания.