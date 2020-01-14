Авария у Ocean Plaza: когда восстановят теплосеть

Возле Ocean Plaza меняют трубы/kyivcity.gov.ua

В Киеве на месте прорыва тепломагистрали возле ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода.

По информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 18:00, уже смонтировано 12 м теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 м.

"Работы будут продолжаться всю ночь. Завершатся завтра до утра, после чего будет начато восстановление асфальтового покрытия", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, правоохранители открыли уголовное дело по факту аварии на теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.