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Пекло возвращается: украинцев предупредили о новом ударе невыносимой жары

8 августа 2021, 05:02
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В Украине будет преобладать солнечная, теплая в отдельные дни жаркая, без осадков погода.

Погода
В Украине прогнозируют жару / pixabay

В Украине до конца уик-энда погода будет сухой и теплой, но жары не будет, а воздух будет более свежим, рассказала синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, на выходных погода будет улучшаться. Как подчеркнула она в эфире Радио НВ, это связано с ослабеванием циклона.

"Циклон будет отходить и, соответственно, в субботу, например, и на западе, и на севере, и в центре будет преимущественно солнечно, но воздух будет более свежим. То есть, для Киева, например, в дневные часы ожидаем +23−25 ​​градусов, не больше", — прогнозирует синоптик.

По ее словам, до конца выходных осадков в ночные часы ожидается около +15−18 градусов, а в дневные часы +23−25 градусов.

"В воскресенье немножечко выше, до +27", — добавила синоптик.

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В свою очередь синоптик Виталий Постригань уточнил, что под влиянием антициклона с юго-запада, атмосфера успокоится.

Он прогнозирует, что до конца выходных и на следующей неделе будет преобладать солнечная, теплая в отдельные дни жаркая, без осадков погода. Температура днем повысится до 27-32 градусов.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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