Потеплеет до +25: синоптик назвал даты, когда погода в Украине улучшится

Когда в Украину придет потепление - прогноз синоптика / Фото УНИАН

Погода в Украине до конца сентября 2022 будет прохладной и дождливой. Потепление ожидается лишь в последних числах месяца. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Стас Щедрин.

По его словам, до конца третьей декады сентября в большинстве областей Украины существенных изменений погоды не ожидается.

"В западных, северных и центральных областях до 28-29 сентября будет преобладать относительно прохладная и дождливая погода. Только на востоке и юге страны осадков будет немного", — рассказал Щедрин ТСН.

22-28 сентября в западных, северных и центральных регионах Украины в на существенное тепло рассчитывать не стоит. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах 5-12° тепла, в Карпатах - от -5 до +2°, днем воздух прогреется до 13-19°.

В южных и восточных областях традиционно будет на несколько градусов теплее – ночью 9-15°, днем 18-25°.

В последние дни первого месяца осени - 29-30 сентября - в Украину придет потепление.

"Но есть и хорошие новости. В конце сентября в Украину придет потепление, а осадков станет намного меньше", - пообещал синоптик.

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Стас Щедрин говорил, что бабье лето 2022 придет в Украину в начале октября — в период с 1 по 10 число.

Народный синоптик Леонид Горбань предупреждал в своей книге, что погода погода в Украине осенью будет очень контрастной. В сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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