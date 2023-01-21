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Потепление будет недолгим: украинцев ошарашили ледяным прогнозом с лютой стужей

21 января 2023, 02:30
В конце января и в начале февраля погода в Украине будет морозной, предупреждают синоптики.
температура, градусник
/ meteovesti.ru

Похолодание в Украине ожидается в ближайшие дни, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Начиная с завтра ожидается постепенное понижение температуры. На следующие выходные это будут преимущественно минусы. Днем небольшой плюс или около нуля, ночью от 2 до 7 градусов мороза, на Востоке до 10 градусов мороза", - сообщила она РБК-Украина.

По предварительным расчетам Укргридрометцентра, в ближайшие десять дней сильных морозов "пока не видно", но прогноз может измениться в ту или иную сторону, добавила Голеня.

В свою очередь народный синоптик Станислав Щедрин предупредил о том, что в конце января и начале февраля погода в Украине будет морозной.

Сроки резкого похолодания

"Где-то до 5-7 февраля ожидаем прохладный характер погоды. По всей стране температура воздуха днем упадет до -4-6 градусов и до -7-9 градусов мороза ночью, а местами даже до -14 градусов. В то же время существенные осадки маловероятны, только на западе Украины будут периодически пролетать снегопады", — сообщил он ТСН.

Синоптик не исключил, что во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, однако и осадков станет значительно больше.

"Последняя декада февраля будет похожа на начало марта, по всей стране будет преобладать относительно теплая погода, температура будет достигать от -2 до +7 градусов ночью и до -2+14 градусов днем в зависимости от региона", — добавил Щедрин и не исключил раннюю весну.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Ранее сообщалось, что погода в Украине будет меняться, ожидаются "весенние" показатели. Есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, рассказала синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины Наталия Птуха.

Она сообщила, что стоит ожидать в ближайшее время плюсовых значений температуры. "То есть, снова возвращаемся к плюсам, и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента".

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