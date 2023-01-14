Потепление будет недолгим: в Украину идет новая волна сильнейшего мороза и снегопада

Синоптики прогнозируют, что Украину ждут новые температурные рекорды.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине приятно удивит 15 января. Как прогнозируют синоптики, потепление ворвется в страну, но с дождями и мокрым снегом в западных и восточных областях страны.

Народный синоптик Станислав Щедрин отмечает, что пик потепления придется на 17-21 января, после чего вернутся морозы.

По его словам, Украину ждут новые температурные рекорды.

"Пик потепления придётся на 17-21 января. Температура воздуха по всей стране поднимется до +10 +12 градусов, а на юге и в центре даже до +13 +15 градусов", — прогнозирует Щедрин.

Однако, по словам синоптика, после потепления в Украину снова придет похолодание и осадки.

"Потом постепенно похолодает, сначала до -3 +3 градусов, а с 24 января до -2-9 градусов мороза", — рассказал Щедрин.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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