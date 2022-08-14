"Потоп" и аномалия: украинцы узнали неожиданный прогноз на осень

Осенью ожидается увеличение количества осадков / Wallbox.ru

О погоде в Украине осенью 2022 года рассказала известный климатолог и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

По наблюдениям специалистов, в Украине существует тенденция повышения температуры воздуха, рассказала она Каналу 24.

По прогнозу климатолога, повышения температуры осенью-2022 стоит ожидать в сентябре и ноябре. В то же время в октябре – будет без изменений.

Она уточнила, что осенью также стоит ожидать увеличения количества осадков. При этом в сентябре будет проходить чередование сухих и влажных периодов, а самым дождливым будет ноябрь.

Как меняется климат

Эксперт подчеркнула, что за последние 100 лет климатические условия способствуют повышению температуры на 1,3 – 1,4 градуса за столетие. Однако последние десятилетия темпы потепления значительно ускорились.

Климатолог отметила, что у климата существует цикличность, поэтому в последние годы на фоне достаточно теплых и "европейских зим" появляются и холодные периоды с морозами и снегом. Бойченко назвала это "температурными каруселями".

Она добавила, что летом начало выпадать больше осадков, но обычно в виде ливней.

Ранее сообщалось о том, что резкое изменение погоды в Украине является своеобразной репетицией осени.

Вопреки климату такие холодные аномалии в этом году наблюдаются в самый жаркий период года.

Другие новости: