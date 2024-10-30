Приближается сильное похолодание: какие регионы будет заливать дождями

Синоптики предупреждают, что в некоторых областях могут быть сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в Украине на 31 октября / фото: pexels

Вы узнаете:

В каких областях будут лить сильные дожди

Где температура воздуха опустится до +1 градуса

Когда в Украину придет сильное похолодание

Погода в Украине 30 октября будет местами дождливой. Во многих областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине в четверг пройдут местами дожди. Температура воздуха повысится до +15 градусов. В Киеве температура воздуха днем повысится максимум до +11 градусов.

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Уже с началом ноября в Украину придут сильные порывы ветра. 2-3 ноября сильно похолодает.

Хто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября / фото: ventusky

Погода 31 октября

В Украине 31 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, восточных, большинстве западных и центральных областей. Ветер в этот день будет западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях могут быть сильные порывы ветра - 15-18 м/с.

"Температура ночью 5-10°, в восточных, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла; днем 8-13°, в южной части до 17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 31 октября в Украине будет дождливым. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +11...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +5...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября / фото: meteoprog

Погода 31 октября в Киеве

В Киеве 31 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Недавно Главред рассказывал, когда ожидается сильное похолодание. Синоптики предупреждают, что уже скоро в Украину вернутся сильные порывы ветра.

Синоптик Наталка Диденко сообщала, что 30 октября, в Украине в некоторых регионах ожидаются дожди, но сохранится теплая погода. Небольшие дожди возможны: в западных областях, в Винницкой, Черкасской, в Житомирской, в Киевской и Черниговской областях.

Также Диденко писала, что за несколько дней произойдут изменения погодных условий. Во второй половине недели ожидается усиление ветра до штормовых порывов. А уже со следующих выходных, 2-3 ноября, придет ощутимое похолодание.

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