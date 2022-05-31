Раскалит до +31º, накроют мощные ливни: украинцам назвали даты

Погоду в центральной Украине будет определять циклон из Средиземного моря, который перемещается через Западную Украину на север. Он несет заряд, насыщенный влагой.

На своем пути он будет "щедро делится" значительными грозовыми дождями, рассказал в Facebook синоптик Виталий Постригань.

До конца недели он прогнозирует грозовые дожди. При этом к концу недели атмосферный фронт обусловит температуру воздуха до +28º.

Добавим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 31 мая в Украине ожидаются небольшие, на северо-востоке страны умеренные дожди.

Температура в юго-восточных и восточных областях ночью 13-18°, днем 26-31°. На остальной территории ночью 9-14°, в западных и Житомирской областях 6-11°, днем 23-28°, в западных и северных областях 20-25°.

/ Facebook/UkrHMC

Напомним, погода в Украине в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

Читайте также: