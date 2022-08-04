Разжарит до +38°: украинцы узнали сроки новой атаки настоящего пекла

Заметное повышение температуры смогут почувствовать жители большинства областей Украины.
По прогнозам синоптиков в ближайшие недели в Украине стоит ожидать значительного повышения температуры воздуха.
Столбики термометров заметно поползут вверх. Об этом свидетельствуют показатели прогноза погоды, опубликованных на портале погодного радара Ventusky.
В опубликованных прогнозных данных указывается на то, заметное повышение температуры смогут почувствовать жители большинства областей Украины.
Когда врежет жара
Обратим внимание на то, что по прогнозу максимальные показатели температуры воздуха в Украине стоит ожидать в середине августа.
Добавим, что температура воздуха днем 17 августа будет достигать +38 градусов.
Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.
Аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.
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