Разжарит до +38°: украинцы узнали сроки новой атаки настоящего пекла

По прогнозам синоптиков в ближайшие недели в Украине стоит ожидать значительного повышения температуры воздуха.

Столбики термометров заметно поползут вверх. Об этом свидетельствуют показатели прогноза погоды, опубликованных на портале погодного радара Ventusky.

В опубликованных прогнозных данных указывается на то, заметное повышение температуры смогут почувствовать жители большинства областей Украины.

Когда врежет жара

Обратим внимание на то, что по прогнозу максимальные показатели температуры воздуха в Украине стоит ожидать в середине августа.

Добавим, что температура воздуха днем 17 августа будет достигать +38 градусов.

/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.

Аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.

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