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Рекордная аномалия до +15°: украинцев удивили прогнозом с резким пиком потепления

14 января 2023, 02:30
Температура воздуха по всей стране поднимется, сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.
потепление, оттепель
/ Pixabay.com/tfrdic

В Украине погода удивит неожиданным потеплением. Его пик прогнозируется в промежуток между 17 и 21 января.

При этом украинцам следует ожидать новых температурных рекордов. Таким прогнозом с ТСН.ua поделился народный синоптик Станислав Щедрин.

При этом он не исключил, что максимально температура воздуха в Украине может подняться до + 15 градусов.

"Пик потепления придётся на 17-21 января. Температура воздуха по всей стране поднимется до +10+12 градусов, а на юге и в центре даже до +13+15 градусов", — сообщил синоптик.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

По его прогнозу, потепление в Украине будет недолгим. После роста температуры стоит ждать нового похолодания.

"Потом постепенно похолодает, сначала до -3+3 градусов, а с 24 января до -2-9 градусов мороза", — добавил Щедрин.

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Напомним, в Украине погода преподнесет очередной сюрприз. После ощутимых морозов вскоре ожидается заметное потепление, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Он пишет в Facebook, что в большую часть Европы снова начнет поступать теплые воздушные массы из Африки.

"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8 +10", - предупредил Щедрин.

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