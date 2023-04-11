Резко ворвется ливень: в Украину несется знойная холодрыга

В Киеве 12 апреля ожидается похолодание до +10 градусов, дождь и порывистый ветер.

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Погода в Украине / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной. Как сообщают синоптики, понижение температуры воздуха не обойдется без дождей.

"В среду в Украине станет холоднее. Дневная температура воздуха составит скромные +9...+12 градусов. Теплой будет погода только в южной части, +12...+16 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По данным синоптика, к похолоданию присоединятся дожди. А "сухие паузы" следует ожидать днем в южной части, вечером - в восточных областях.

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На востоке и севере Украины восточный ветер может достигать сильных значений до 15-18 метров в секунду.

В Киеве 12 апреля ожидается похолодание до +10 градусов, дождь и порывистый ветер.

Потепление в Украине

По данным метеорологов, уже в мае в Киеве ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

Погода на Пасху

"На Пасху в Украине ночью ожидается +5...+9 градусов, свежо, думайте, что одеть красивое потеплее, днем 16 апреля предполагается +9...+12 градусов", - говорит синоптик.

Диденко добавила, что дожди, при этом более вероятны только в западных областях.

По прогнозу синоптиков, настоящая жара будет уже в третьей декаде апреля. Можно ждать +20 и много солнца.

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